Não quis usar máscara, tomou choque e acabou preso

Um homem de 25 anos que não estava usando máscara de proteção na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, desacatou policiais e teve que ser imobilizado com uma arma de eletrochoque.

De acordo com agentes da Guarda Municipal, o rapaz foi abordado quando estava com três mulheres na praia e não acatou a orientação de colocar a máscara de proteção, obrigatória no estado por causa da pandemia de coronavírus. Além disso, se recusou a fornecer seus documentos para que a multa fosse aplicada.

Os agentes deram voz de prisão e tentaram imobilizá-lo, mas ele reagiu e empurrou os guardas, que usaram a arma de eletrochoque para contê-lo, enquanto os pedestres do calçadão gritavam.

O rapaz foi algemado e levado para a Delegacia de Copacabana.