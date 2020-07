Homem é preso por abandonar filhotes de cachorro na estrada em dia de calor extremo

Um motorista que passava por uma estrada municipal no contado de Weld, no Colorado, oeste dos Estados Unidos, se deparou com uma caixa plástica no acostamento da pista e dois cães ainda filhotes andando ao lado da pista.

O fato ocorreu no último dia 11, dia em que o termômetro no estado atingiu o pico de 35ºC em uma região famosa pela baixa umidade do ar. O motorista parou para socorrer os animais e viu que eles estavam abandonados no local, sem água ou comida.

Os filhotes foram levados ao escritório do xerife, que por meio de câmeras instaladas nas trilhas achou o responsável.

Brent Moss, 59 anos, foi descoberto pela placa do carro. Ele admitiu ter largado os filhotes na estrada por volta das 11h do sábado. Eles ficaram na beira da estrada sem água até as 18h, quando foram recolhidos, embaixo de um sol escaldante.

Moss foi preso a cadeia de Weld County por crueldade com animais e também por outra acusação, de desordem.

Após pagar uma fiança de US$ 2 mil (R$ 10,6 mil) foi liberado e vai responder na Justiça pelo crime.

Com informações do The Denver Chanel.