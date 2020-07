Vídeo mostra momento em que píton morde rosto de jovem

O filho do falecido Steve Irwin, um australiano especialista em vida selvagem apelidado de "Caçador de Crocodilos", foi mordido no rosto por um píton e compartilhou o momento nas redes sociais.

Robert Irwin, de 16 anos, postou um vídeo e o comparou com uma gravação do seu pai que também já foi atacado no rosto. O jovem manuseava o réptil enquanto filmava um episódio de um reality show sobre sua família e vida em um zoológico australiano, transmitido no canal Animal Planet.

Confira:

Wait for it 😂 After a snake rescue with this cheeky carpet python, while filming for ‘Crikey! It’s the Irwins’, it reminded us of a very similar situation that happened decades before in one of the original Crocodile Hunter documentaries! pic.twitter.com/67Wd8NmUo1

— Robert Irwin (@RobertIrwin) July 10, 2020