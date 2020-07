Tubarão salta da água e arranca garoto de barco 

Era mais um dia tranquilo de pescaria na costa de Stanley, no noroeste da Tasmânia, nesta sexta-feira, quando algo inusitado aconteceu, uma coisa que os pescadores da região disseram nunca terem visto antes.

Um tubarão de pelo menos 3 metros pulou contra a lateral do barco, que tem cerca de seis metros, e abocanhou um garoto que estava a bordo, arrastando-o para o mar.

De acordo com um mergulhador que testemunhou o caso, de repente o tubarão saltou para fora da água, atingiu a lateral com força e pegou o garoto num único golpe.

O pai do garoto e alguns pescadores imediatamente saltaram no mar e conseguiram milagrosamente arrancar o menino da boca do tubarão. Ele sofre ferimentos na cabeça, peito e nos braços, mas foi levado com vida para o hospital.

Pela descrição das testemunhas, a polícia da Tasmânia acredita ser um tubarão branco e emitiu um alerta para os pescadores e banhistas.

O pescador local Steve Hursey disse que aquele ataque foi esquisito. “Tenho 28 anos, pesquei aqui minha vida toda e nunca vi algo assim”, disse.