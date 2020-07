Garoto leva menina para passear em carro de brinquedo em avenida movimentada

Aparentando não mais do que 6 anos, um menino e uma menina saíram para dar um rolezinho no carrinho de brinquedo elétrico em uma das mais movimentadas avenidas da província de Hebei, no norte da China.

As câmeras de trânsito filmaram o momento em que o casalzinho atravessa na contramão um dos principais cruzamentos da cidade, enquanto vários carros passam ao lado deles, no último domingo, sem a menor preocupação.

Mas o passeio do jovem casal não durou muito. Uma mulher que dirigia na pista contrária avistou o carrinho com as duas crianças, parou seu carro e foi socorrê-las

A polícia que passava pelo local foi acionada e entrou em contato com os pais das crianças. De acordo com os policiais, as crianças estavam tranquilas e não sofreram nenhum ferimento.