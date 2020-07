Cursinho pré-vestibular faz aulas online gratuitas para Enem 2020

O curso pré-vestibular Hexag lança, neste sábado (18), uma série de aulas gratuitas com conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio.

A iniciativa, que recebeu o nome de "Enem para todos", será composta por 100 aulas ao vivo, com um total de 800 horas de estudos.

O conteúdo cobrirá as quatro áreas atualmente exigidas no exame: ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens.

Para a realização deste projeto, o Hexag irá disponibilizar em torno de 300 profissionais de sua equipe de colaboradores entre professores, plantonistas e especialistas em TI durante os seis meses de aula.

Durante as aulas ministradas, o estudante poderá tirar as suas dúvidas sobre a matéria dada com os inúmeros plantonistas que estarão à sua disposição na sala de aula em tempo real.

As transmissões acontecerão aos sábados e domingos, entre 18 de julho e 10 de janeiro de 2021, entre às 14h30 e 18h. As aulas serão disponibilizadas no canal TV Hexag no YouTube, e conteúdos adicionais, como listas de exercícios, serão enviados aos alunos pela equipe.