Cachorro é espancado, amarrado em saco e jogado no rio, mas sobrevive

Contra todas as chances, um cachorro da raça sighthoud (galgo) sobreviveu incrivelmente após ser espancado pelo seu dono, amarrado dentro de um saco plástico e jogado dentro de um rio, em Sevilha na Espanha.

O caso aconteceu em 30 de junho. A Associação de Proteção aos Animais foi alertada por ciclistas que viram sacos boiando no rio e viram que havia “um nariz” saindo de um dos sacos.

Ao chegar ao local, três sacos haviam sido retirados do rio, todos com cães espancados, mas apenas um deles tinha sobrevivido. Ele conseguiu enfiar o nariz na abertura do saco para respirar e evitou o afogamento.

A polícia disse que os sacos haviam sido amarrados com cordas e confirmou que os três cães tinham marcas de espancamento.

De acordo com a clínica veterinária que atendeu ao animal, ele sofreu um golpe sério na cabeça, nas pernas e no focinho e estava seriamente desnutrido.

Os cães tinham microchip e pelo registro a polícia descobriu que pertenciam ao mesmo dono. Ele foi chamado e terá que responder na Justiça por maus tratos.

Com informações do Daily Mail.