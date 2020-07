Novo caso de peste negra coloca autoridades da Mongólia em alerta

Após a morte de um rapaz de 15 anos na semana passada vítima da peste bubônica, ou peste negra, como é conhecida, as autoridades da Mongólia registram nesta quinta-feira mais um caso, dessa vez em um jovem de 16 anos.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, o jovem desobedeceu o aviso do governo para não comer carne de marmota, e começou a passar mal no dia seguinte. Ele foi hospitalizado e está em tratamento intensivo.

O governo fez um apelo aos influenciadores das redes sociais do país para que parem de incitar as pessoas a caçarem e comerem carne de marmota, até o momento principal responsável pela transmissão da doença.

A peste bubônica é uma doença bacteriana disseminada por pulgas que vivem em ratos e marmotas. É extremamente contagiosa e pode matar em poucos dias.

É a mesma peste que assolou a Europa em meados do século XIV, matando entre 25 e 200 milhões de pessoas.