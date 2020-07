Jiboia que engoliu cachorro é resgatada na Paraíba

A Polícia Ambiental de João Pessoa foi acionada na última semana para retirar uma cobra jiboia de 3 metros em um terreno que estava sendo limpo no bairro do Portal do Sol, em João Pessoa, na Paraíba.

O alerta foi dado por um trabalhador que limpava o mato do local. Ao chegar no local para recolher o animal, os policiais descobriram que a jiboia tinha acabado de comer um cachorro e estava completamente imóvel, característica do processo de digestão do animal.

O réptil foi resgatado e solto depois em área de mata fechada.

De acordo com a polícia ambiental, é comum nesse período de fortes chuvas intercaladas com dias de sol o aparecimento de animais de sangue frio, como cobras e jacarés, que não são capazes de regular a temperatura do corpo.