Com voos cancelados devido à pandemia, estudante pedala 48 dias para voltar para casa

Em meio ao caos provocado pela pandemia do novo coronavírus na Europa, com fronteiras fechadas e voos, trens e ônibus suspensos, um estudante de engenharia andou 48 dias de bicicleta para voltar para casa.

Kleon Papadimitriou, de 20 anos, estuda na Universidade de Aberdeen, na Escócia, e com o fechamento das escolas durante o decreto de isolamento social, se viu forçado a voltar para casa. O problema é que ele mora na Grécia, a cerca de 3,5 mil quilômetros do local. Como os vôos também foram cancelados, Papadimitriou resolveu cobrir o percurso de bicicleta.

Ele partiu em 10 de maio armado com uma barraca, um saco de dormir, pão e sardinha em lata com a intenção de cobrir entre 50 e 100 km por dia. Segundo ele, na maioria das vezes dormiu em campos e florestas, mas também teve muita ajuda de amigos e pessoas que conheceu no caminho.

Através de um aplicativo, sua família foi acompanhando sua viagem pelo celular. Em 27 de junho, quase 50 dias depois, ele chegou em casa, segundo ele, “mais confiante em suas habilidades”.