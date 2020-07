'Capitão América' dá escudo para garoto que lutou com cão para defender irmã

Depois dos atores Mark Rufallo e Anne Hathaway se manifestarem sobre a história que se tornou viral das redes, onde um garoto de 6 anos luta com um cachorro raivoso para defender a irmã e fica com o rosto bastante ferido, agora foi a vez do ator Chris Evans, que interpreta o herói Capitão América, se manifestar.

Pelas redes sociais, Evans mandou um recado para o garoto Bridger e prometeu enviar um escudo autêntico do Capitão América de presente para o garoto.

Na mensagem, ele diz:

"Esta é uma mensagem para Bridger. Oi Bridger, aqui é o Capitão América. Como você está, amigo? Eu li sua história e vi o que você fez. E tenho certeza que você ouviu isso muitas vezes nos últimos dias, mas deixe-me ser mais um a dizer isso: cara, você é um herói. O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmã é tão sortuda de ter você como um irmão mais velho. Seus pais devem estar tão orgulhosos de você. Eu vou achar o seu endereço e vou te mandar um escudo autêntico do Capitão América, porque cara, você merece. Continue sendo o homem que você é, precisamos de pessoas como você. Segure aí, sei que a recuperação pode ser dura, mas pelo que eu vi… Não tem muitas coisas que você não aguente".

Veja o vídeo do momento em que o garoto recebe a mensagem:

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.

So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.

Spread love. ❤️ pic.twitter.com/PKxeHcyPyk

— BD (@BrandonDavisBD) July 16, 2020