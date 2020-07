Turista bêbado tosse em pessoas em restaurante e diz que tem covid-19

Um turista britânico aparentemente embriagado foi preso na última segunda-feira em Maiorca, na Espanha, por insultar e tossir em clientes que jantavam em um restaurante local e dizer que tinha coronavírus.

De acordo com testemunhas, um homem de 43 anos, sem máscara protetora, caminhou entre várias mesas da área do restaurante e do bar em Santa Catalina tossindo sobre os clientes propositalmente e alertado a todos que ele tinha a covid-19.

O local onde ocorreu o incidente é um dos bairros mais badalados pelos turistas, com butiques de estilistas, restaurantes e bares muito frequentados.

A polícia foi acionada e ele foi preso imediatamente. O turista responderá por crime de desobediência e resistência à prisão. Ele foi testado para covid-19 e o resultado deu negativo.

De acordo com a polícia, se o teste desse positivo, ele teria enfrentado a Justiça por colocar a vida das pessoas em risco.

