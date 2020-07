Com roupa de astronauta, idoso passeia pelas ruas do Rio de Janeiro

A pandemia de coronavírus trouxe muita dor, sofrimento e morte para as famílias em todo o mundo, mas também obrigou muitas pessoas a buscarem formas criativas de enfrentar o isolamento social.

Um desses casos é do contador carioca Tercio Galdino, de 66 anos, portador de doença crônica do pulmão e integrante do grupo de risco da covid-19. Após meses de confinamento olhando a vida passar pela janela, ele resolveu buscar uma forma de poder continuar aproveitando as maravilhas do Rio de Janeiro.

Com ajuda de sua mulher, fabricou um traje de proteção igual ao usado pelos astronautas, usando partes de acessórios e proteção utilizados por profissionais da saúde no combate à pandemia nos hospitais.

Agora, os turistas que passarem pela praia de Copacabana correm o risco de se depararem com Tercio e sua esposa dando um passeio e acenando para os pedestres espantados. Quem vê vai pensar que é um casal de astronautas que se perdeu em pleno centro do Rio de Janeiro.