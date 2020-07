Vídeo mostra pai segurando filho em precipício para tirar uma foto

Um vídeo que circulou nas redes sociais de um pai segurando seu filho pelas mãos em um precipício para tirar uma fotografia causou revolta nas redes sociais da China.

A imagem mostra o garoto pendurado na costa íngreme segurando pelas mãos pelo pai enquanto outro homem tira uma fotografia. A filmagem foi feita por pessoas que estavam no local , uma estrada sinuosa que contorna a montanha e em alguns pontos tem 905 metros de altura, nos arredores de Pequim.

Milhares de chineses criticaram as imagens e disseram que aquele homem, cuja identidade não é conhecida, é “indigno de ser pai”.

No vídeo é possível ouvir o áudio de uma pessoa que presencia a cena e diz que as mãos do garoto estão tremendo de medo.

Veja as imagens:

The #Chinese man treats his child as a toy. This is stupid and unacceptable.

Where are a father’s responsibility and love for his child? #QuarantineLife #ItsOkayToNotBeOkay #Formula1 #EXO_SC #monbebeselcaday #essereFerrari #العراق #cringe #sundayvibes pic.twitter.com/O3C2VTgRRb

— UNN.TV (@UNNTV1) July 12, 2020