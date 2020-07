Estados Unidos encontram esquilo com bactéria da peste bubônica

Autoridades de saúde do Colorado, nos Estados Unidos, disseram que um teste realizado em um esquilo da região deu positivo para a peste bubônica, também conhecida como peste negra. O anúncio foi feito no último domingo.

Os seres humanos são infectados pela bactéria Yersinia pestis, causadora da doença, através de picada de pulgas infectadas ou pelo contato direto com sangue e tecidos de animais ou pessoas infectadas, de acordo com o serviço de saúde do condado de Jefferson, onde foi encontrado o animal.

Os principais sintomas começam entre dois e sete dias e são febre alta, calafrios, dor de cabeça, náusea, dor extrema e inchaço dos gânglios linfáticos.Quando detectada precocemente, a doença pode ser tratada com antibióticos.

O serviço de saúde da cidade emitiu um alerta para que todas as pessoas tomem precauções com animais selvagens, principalmente roedores, e que também evitem que seus animais de estimação tenham contato com possíveis transmissores.

Na semana passada, a Mongólia e a China também detectaram casos de peste negra em seus territórios.

A peste bubônica (negra) é a mesma doença que dizimou cerca de 200 milhões de pessoas na Europa no século XIV.

Com informações da 7 News Boston.