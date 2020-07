Covid-19: profissionais do sexo se preparam para voltar ao trabalho na Bolívia

Pressionando o governo boliviano a relaxar as restrições criadas em função da pandemia de covid-19, as profissionais do sexo da Bolívia já escolheram o uniforme pós-pandemia para garantir a segurança dos clientes e delas mesmas.

Os novos uniformes podem misturar calcinhas fio dental com vestidos transparentes cobrindo todo o corpo, máscaras faciais, viseiras de plástico, luvas e álcool gel para higienizar os postes usados para dançar nos estabelecimentos.

As regras de isolamento social fecharam todos os estabelecimentos noturnos em La Paz e a representante do sindicato dos trabalhadores sexuais da Bolívia, Lily Cortes, disse que muitas mulheres podem não ter outra opção para sobreviver a não ser trabalhar nas ruas se a quarentena não for flexibilizada, e o resultado será ainda pior.

"Também fazemos parte da sociedade boliviana. Somos profissionais do sexo, mulheres, tias e avós que também precisam se preocupar com o horário de trabalho", disse.

Com informações do Daily Mail.