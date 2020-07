Homem usava câmera no tênis para filmar mulheres no metrô de São Paulo

Uma pessoa foi detida neste fim de semana por policiais civis na estação Carrão, do Metrô de São Paulo, na Zona Leste da cidade. O homem de 41 anos foi flagrado neste sábado (11) utilizando uma microcâmera, escondida em seu tênis, com a qual estaria filmando outros passageiros.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública, com ele foram apreendidos, além da câmera de vídeo, cabos, baterias, cartâo de memória e até mesmo um monitor, que ele utilizaria para assistir os vídeos gravados com o aparelho preso a seu pé.

Ele usava a câmera para filmar as partes intimas de mulheres / Divulgação/ Polícia Civil

A polícia ainda afirma que o detido é investigado por crime contra a dignidade sexual. A hipótese principal é que ele utilizava a câmera para filmar partes íntimas das passageiras do transporte público, posicionando seu pé sob as roupas das mulheres.

O homem foi levado para a Delegacia do Metropolitano, onde prestou depoimento, e os objetos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia. A SSP não informou a identidade do investigado, nem se ele segue em detenção ou foi solto.