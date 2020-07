Taxistas homenageiam Ricardo Boechat em carreata no Rio de Janeiro

O eterno âncora da BandNews FM Ricardo Boechat, que faria aniversário nesta segunda-feira (13) foi lembrado em uma carreata promovida por taxistas no Rio de Janeiro.

Os motoristas saíram do Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade, e dirigiram até o prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em Botafogo, onde fizeram um buzinaço e cantaram parabéns ao jornalista.

Confira um vídeo da homenagem, direto do Twitter oficial da Band News FM no Rio de Janeiro:

O eterno âncora da BandNews FM, que faria aniversário hoje (13), é lembrado em uma carreata promovida por taxistas. O grupo saiu do Aterro do Flamengo, na Zona Sul, e dirigiu até o prédio do Grupo Bandeirantes, em Botafogo, onde fizeram um buzinaço e cantaram parabéns.#BandNewsFM pic.twitter.com/HbeCI55aR2 — BandNews FM – Rio (@bandnewsfmrio) July 13, 2020



Muito emocionados, os taxistas contaram suas lembranças envolvendo Boechat. Gilmar Silva foi um dos que já levou o jornalista em seu carro.

Sempre ligado na BandNews FM, José Roberto contou ainda que Boechat levava alegria para dentro do táxi, animando o expediente do carioca.

O jornalista, que morreu no início do ano passado, completaria 68 anos nesta segunda-feira.