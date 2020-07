Noiva morre em festa de casamento dos sonhos em palácio luxuoso

Era para ser uma luxuosa recepção de casamento digna de uma princesa, mas acabou em uma tragédia que lembra os filmes de terror.

A noiva Alexandra Erokhova, de 25 anos, comemorava suas bodas com a família e amigos com requintes de luxo no suntuoso Palácio Tsaritsyno, que já pertenceu à Catarina, a Grande, em Moscou. Todos já haviam feito o brinde inicial e jantando e já saboreavam a sobremesa quando Alexandra começou a passar mal.

A noiva teve uma reação alérgica forte e imediatamente começou a sufocar na mesa. A equipe de emergência foi acionada e chegou a tempo de tentar reanimá-la, mas não conseguiu e ela morreu no salão de festa, em frente aos convidados. De acordo com os médicos, ela teve um choque anafilático, que ao que tudo indica, foi causado pelas nozes presentes no bolo.

Familiares disseram que ela sofria de alergia a nozes desde criança, mas que os cozinheiros haviam sido alertados de que ela não podia comer nada que contivesse nozes.

Estranhamente, de acordo com os convidados, todos os pratos doces servidos durante a celebração tinham nozes de alguma forma.

A polícia russa está investigando o caso.

Com informações do Daily Mail.