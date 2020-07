'Ken Humano' vira Jéssica e diz que quer ter um bebê

Lembram do 'Ken Humano'? Pois agora ele afirmou a um programa matutino de televisão inglesa que chama-se Jéssica e que seu objetivo é ter um bebê.

O brasileiro Rodrigo Alves ficou conhecido como ‘Ken Humano’ após gastar 55 mil libras (cerca de R$ 370 mil) em cirurgias plásticas para mudar sua aparência. Na entrevista, Rodrigo disse que nunca foi Ken: “Eu sou a Barbie”.

Jéssica, como quer ser chamada agora, ficou famosa também pode ter participado do Big Brother em 2018, na Inglaterra e disse que tem ainda mais duas ou três cirurgias para fazer e assim concluir sua transição, e depois disso vai abandonar as cirurgias plásticas.

Reprodução

Além das cirurgias para “feminização” do rosto, Jéssica tomou hormônio feminino, retirou o pomo de adão e fez procedimentos no quadril, joelhos e pés, tudo com a intenção de ajustar seu corpo à sua identidade.

Ela disse também que vivia uma mentira como homem e que sempre se vestiu de mulher em casa, quando estava longe da mídia. "Minha prioridade agora sou eu e minha transição. Eu gostaria de ter um filho, de ter um bebê", disse.

Com informações do Daily Mail.