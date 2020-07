Nuvem de gafanhoto de bambu pode invadir a China

Autoridades chinesas emitiram alerta para uma praga de gafanhotos que atingiu o Laos, na fronteira com a China, e se dirige para o país com potencial para causar grande devastação na agricultura das cidades do sul.

O enxame de gafanhotos de bambu com espinhos amarelos já destruíram 42 quilômetros quadrados em cidades da fronteira do Laos com a China. A expectativa é que o enxame de gafanhoto invada as cidades chinesas nas próximas semanas

Esse tipo de gafanhoto é considerado uma das principais pragas nas regiões produtoras de bambu porque eles devoram todas as folhas e matam o caule, comercialmente muito valioso para a indústria da região.

Autoridades do meio ambiente de Pu’er, cidade na fronteira da China, disseram a propagação da praga acelerou e prevêem um “desastre” na região.

Com informações do Daily Mail.