Gêmeos xifópagos mais velhos do mundo morrem nos Estados Unidos

Os gêmeos xifópagos (siameses) mais velhos do mundo tinham 68 anos e morreram no último sábado, na cidade de Dayton, nos Estados Unidos.

Segundo o atestado de óbito, Ronnie e Donnie Galyon, nascidos em 28 de outubro de 1951, morreram de causas naturais em uma casa de repouso em sua cidade natal.

Apesar de serem saudáveis, eles nasceram unidos da região do abdômen até a virilha, com apenas um órgão digestivo inferior, mas com corações e estômagos separados. Eles passaram por diversas tentativas de separação, mas todas falharam.

Os irmãos chegaram a se apresentar em circos e por muito tempo esse foi o ganha pão de sua família, disse um dos irmãos.

Com informações da Time.com