Brasileira diz ter filha adolescente com príncipe Albert II de Mônaco

Uma brasileira de 34 anos, que reside atualmente na Itália, afirma ter uma filha de 15 anos gerada a partir de uma relação com um príncipe da monarquia de Mônaco.

A mulher, que prefere se manter anônima pela proteção de sua filha, conta ter conhecido o príncipe Albert II durante viagem dele ao Rio de Janeiro, em 2004. Á època, ela tinha 19 anos, e ele, 46.

A brasileira diz ainda que não sabia que o homem com quem se relacionou era membro de uma monarquia; ela teria engravidado durante viagem com ele pela Europa. Agora, ela entrou com ação contra o príncipe para fazê-lo reconhecer a paternidade de sua filha.

"Minha cliente está vivendo um momento muito delicado e importante para a vida de sua filha, que, ao fazer 15 anos, pediu para a mãe revelar quem era seu pai natural. E ela decidiu cumprir seu desejo", explica o advogado da brasileira, Erich Grimaldi.

"A ausência do reconhecimento provocou profundo sofrimento à menina, a qual tem o direito de ser reconhecida e tutelada, e é por isso que fomos ao tribunal, após termos tentado, em vão, uma reconciliação com a família", acrescenta.

Segundo a brasileira, ela descobriu que Albert II era o príncipe de Mônaco somente depois ter se mudado para a Itália. "Foi um choque", afirma ela, que mora na região de Marcas, no centro do país europeu.

Albert II é príncipe soberano de Mônaco desde abril de 2005, quando substituiu seu pai, Rainier III, morto naquele mesmo mês. Ele é casado desde 2011 com a sul-africana Charlene Wittstock, com quem tem um casal de gêmeos: o príncipe herdeiro Jacques e a princesa Gabriella. Albert ainda é pai de outros dois filhos, cada um com uma mãe diferente: Jazmin Grace Grimaldi, com a americana Tamara Jean Rotolo, e Alexandre Grimaldi-Coste, com a togolesa Nicole Coste.