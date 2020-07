Vídeo: Menina de 4 anos ensina gatos a lavarem as mãos para não pegarem 'colonavílus'

Em um país que carece de exemplos das autoridades máximas neste momento difícil pelo qual passamos, uma menina de 4 anos dá exemplo de cidadania e ensina para dois gatos como higienizar as mãos para se protegerem do “colonavílus”.

O vídeo, feito pela menina Ana Clara, de 4 anos, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, rapidamente viralizou e as imagens da pequenas ensinando os gatos “Douglas Roberto” e “Jurandir” a 'lavar as mãos' já tem mais de 36 mil visualizações.

As imagens mostram Douglas e Jurandir sentados em um cadeiras enquanto Ana Clara mostra o processo para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Ela aproveita e dá outro conselho aos bichanos. “E não vai em cima do telhado senão vai pegar o colonavílus”.

Quem publicou o vídeo foi a dona dos gatos, Magda Pedroso, a vizinha que cuida de Ana Clara enquanto sua mãe trabalha fora. A conta da postagem pertence ao gato Douglas Roberto!

Veja a postagem no Instagram: