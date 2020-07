Homem luta com cobra mortal enquanto dirige e impressiona policiais; vídeo revelou cobra que mais mata na Austrália

Ao parar um homem que dirigia acima do limite de velocidade em uma rodovia de Queensland, na Austrália, um policial teve uma grande surpresa e se encontrou com uma das cobras mais mortais do mundo.

O motorista, um homem de 27 anos, identificado apenas como "Jimmy" travou uma luta com o animal uma cobra marrom, uma das espécies que mais mata em seu país.

“Quanto mais eu movia minhas pernas… ela começava a me envolver. A cabeça dele começou a bater na cadeira (do banco do motorista), entre as minhas pernas ”, disse Jimmy no comunicado divulgado pela imprensa.

De acordo com o informe policial, Jimmy usou um cinto de segurança e uma faca para matar a cobra. Quando parou o carro, ele pensou que havia sido mordido e acelerou para o hospital mais próximo.

O policial viu a cobra morta e pediu ajuda. Quando os paramédicos chegaram, eles identificaram que Jimmy não havia sido mordido, mas estava em choque.