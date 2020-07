China alerta sobre nova pneumonia no Cazaquistão

A China emitiu um alerta aos cidadãos chineses que vivem no Cazaquistão sobre uma onda de pneumonia de origem local que estaria matando mais pessoas na região do que a covid-19.

De acordo com o alerta, 1.772 pessoas morreram dessa pneumonia desconhecida nos primeiros seis meses do ano, mas 628 mortes teriam ocorrido somente no mês de junho, indicando uma expansão da doença de forma descontrolada.

Os diplomatas chineses disseram no documento que a taxa de mortalidade é muito maior do que a covid-19 e que as autoridades do Cazaquistão iniciaram pesquisas para entender as mortes pela nova pneumonia que, ao que tudo indica, não tem nenhuma relação com o novo coronavírus.

LEIA MAIS:

Estudante picado por Naja deve deixar UTI em Brasília

O ministro da Saúde do Cazaquistão disse que a notícia não passa de Fake News e que o número de casos de pneumonia no país está normal.