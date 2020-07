Avó tenta entrar em cadeia com maconha escondida em sachê de miojo

Que o brasileiro é um povo criativo, tudo bem, mas tem coisas que não dá nem para acreditar. Nesta quinta-feira, a avó de um detento foi presa na cidade de Catalão, em Goiás, tentando entrar na cadeia com maconha escondida em sachês de miojo (tempero de macarrão instantâneo).

A polícia não divulgou como a droga foi descoberta, mas as imagens dos pacotes abertos sobre a mesa mostram que foi um trabalho feito com muito cuidado, inclusive no detalhe das embalagens, levando a polícia a acreditar que há mais pessoas envolvidas no caso.

O nome da idosa e de seu neto detento não foram divulgados. Ela foi encaminhada para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada em seguida.

Foi aberto ainda um inquérito interno na cadeia para investigar o neto e definir punições para os envolvidos.