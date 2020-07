Vídeo: Em tempos de covid-19, não se pode mais gritar em montanha russa

Que a pandemia de coronavírus mudou o mundo como conhecemos todos sabemos, mas que seríamos obrigados a manter o rosto sério quando nos divertimos é novidade.

E não é que um parque do Japão pediu para as pessoas não gritarem ao andar na montanha-russa para evitar a disseminação da covid-19 entre os usuários do brinquedo?

O parque orienta todos a “gritarem com o coração” e manterem o rosto sério, além de compartilhar em suas redes a hashtag #KeepASeriousFace (mantenha um rosto sério). E, claro, todos devem usar máscaras.

O parque chama-se Fuji-Q Highland e eles até divulgaram um vídeo para mostrar que é possível, sim, andar de montanha russa sem gritar.

Veja o vídeo abaixo: