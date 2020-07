Turistas espancam foca até ela desmaiar para crianças fazerem selfies

Imagens postadas nas redes mostram um grupo de turistas no Cazaquistão, mais precisamente na vila de Kuryk, localizada na costa leste do Mar Cáspio, atacando uma foca indefesa na beira da água.

As imagens chocam pela brutalidade do grupo, que ataca a foca com pauladas e pedradas, e a violência é assistida por uma multidão, que fica completamente passiva diante de tanta brutalidade.

O animal foi agredido até perder a consciência e depois disso foi tirado da água para que as crianças pudessem tirar fotos com seus celulares na areia e se divertirem. Quando as crianças cansaram de brincar, a foca foi jogada de novo no mar, ainda inconsciente.

“Não sei se [a foca] sobreviveu”, disse uma testemunha à imprensa da região.

Com informações do Daily Mail.