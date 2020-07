Cobra Naja pica estudante e rapaz entra em coma

O estudante de veterinária Pedro Henrique Santos foi picado por uma cobra naja nesta terça-feira no Distrito Federal e teve que ser induzido ao coma devido ao agravamento de seu estado de saúde.

A cobra Naja é originária do sudoeste da Ásia e embora não tenha postura agressiva seu veneno ataca o sistema nervoso central e pode matar um homem adulto em apenas 1 hora. Ainda não se sabe como ele foi picado pelo animal, já que o réptil não pertence à faculdade onde Pedro estuda.

O Instituto Butantan de São Paulo foi acionado e o soro antiofídico para o veneno da Naja foi encaminhado para o Hospital Maria Auxiliadora, onde o estudante está internado.

De acordo com os médicos, ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, mas já recebeu o soro. Quando chegou ao hospital, Pedro Henrique já estava com insuficiência respiratória, tontura, palidez e dormência nos membros inferiores, que depois passaram também para a parte superior do corpo, e foi imediatamente entubado.

A Polícia Militar Ambiental ainda está tentando entrar em contato com a família do estudante para recuperar a cobra naja.