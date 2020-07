Vídeo: Impedida de entrar em bar, mulher lambe a porta e diz que tem covid-19

Um vídeo de uma mulher totalmente fora de si tentando entrar à força e lambendo a porta de um bar em Louisiana, nos Estados Unidos, sem a máscara de proteção obrigatória contra coronavírus viralizou nas redes sociais e já teve mais de 3 milhões de visualizações.

De acordo com as imagens, ela tenta entrar no estabelecimento e é impedida pelos frequentadores, que travam a entrada. Ela então corre e tenta derrubá-la duas vezes, e passa a lamber a porta para debochar das regras de proteção contra a covid-19, também adotadas pelo estado norte-americano.

Por fim, ela grita que está infectada pelo novo coronavírus, enquanto as pessoas no bar gritam alto que não acreditam no que estão presenciando. A polícia foi chamada e ela acabou presa.

Na postagem, um internauta comenta: "Isso não é um comportamento de zumbi? Vocês todos não querem usar a máscara depois disso?".

Veja as imagens:

Is this not zombie behavior? Y’all don’t want to wear a mask now this? pic.twitter.com/zurjPSAhGZ — Young Dezòd (@platini954) July 3, 2020

Com informações do Pop Culture.