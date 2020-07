Gato fica preso em máquina de lavar roupa e sobrevive

Tudo começou com a soneca matinal de Oscar, um gato birmanês que vive com sua dona, manda Meredith, na Austrália. O local escolhido foi dentro da máquina de lavar, que estava com a tampa lateral aberta e cheia de roupas.

Oscar se misturou aos lençóis e tudo ia bem até que o marido de Amanda resolveu fechar e ligar a máquina, sem notar que o pet estava lá dentro.

Foram 12 minutos de lavagem até que Amanda ouviu o miado e descobriu o gato girando dentro da máquina, juntamente com as roupas, mas ainda vivo.

Oscar foi retirado da máquina de lavar com inchaços e contusões e levado para o veterinário, onde constatou-se apenas ferimentos leves.

Segundo o veterinário que o atendeu, esse tipo de acidente é mais comum do que as pessoas imaginam.

Com informações da ABC News