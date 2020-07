Após covid-19 e peste negra, China registra caso de dengue

No mesmo dia em que divulgou um caso de infecção de peste bubônica, ou peste negra, como ficou conhecida na Idade Média, a China anunciou ter registrado um novo caso de dengue no país no último domingo, de acordo com as autoridades do país.

A dengue, a exemplo do que ocorre no Brasil, é um vírus espalhado por mosquitos contaminados que pode assumir uma forma mais mortal (dengue hemorrágica).

De acordo com a emissora estatal CCTV, o paciente já havia viajado para outros países asiáticos, incluindo Índia, Paquistão e Mianmar, logo não há certeza se a contaminação é local ou importada.

O paciente está sendo tratado em hospital local e autoridades sanitárias estão pesquisando no bairro onde ele reside para detectar possíveis focos de contaminação da doença.

Com informações do Daily Mail.