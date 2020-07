Tigre siberiano mata cuidadora de zoológico na frente de visitantes

Uma mulher de 55 anos que trabalhava como cuidadora de animais no zoológico de Zurique, na Suíça, morreu após ser atacada por uma tigresa siberiana neste sábado (4).

De acordo com o DW, a funcionária estava no recinto dos animais diante de um grupo de visitantes, que acabaram vendo o ataque e pediram ajuda. Infelizmente, quando os profissionais chegaram já não havia nada que pudesse ser feito para salvar a vida da cuidadora.

As autoridades suíças estão investigando por que a vítima estava no recinto dos tigres no momento do ataque.

A fêmea, chamada Irina, nasceu em 2015 no zoológico dinamarquês de Odense e foi transferida para o zoológico de Zurique no ano passado. Até agora, ele mantinha um comportamento normal.