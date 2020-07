Vídeo mostra águia voando com tubarão nas garras

Um vídeo capturado na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, mostra a intrigante imagem de uma águia sobrevoando a praia de Myrtle Beack com um filhote de tubarão preso nas garras.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes e obteve dezenas de milhares de visualizações, sendo inclusive comentado pelo estúdio The Asylum, responsável pelo filme “Sharknado, onde um tornado faz tubarões voarem por toda a cidade. "Quantos de vocês pensaram que um Sharknado viria a seguir?", tuitou.

Just in case you haven’t seen a bird flying around with a shark that it just plucked out of the ocean… pic.twitter.com/ILKqd9wrFG

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 2, 2020