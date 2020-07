VÍDEO: Puma é flagrado por câmera de segurança no portão de fazenda no Rio de Janeiro

Grande velocidade e um salto poderoso. Essas são características do puma concolor. Entre os felinos, a espécie só perde em tamanho para a onça-pintada. Ele pode chegar a 70 centímetros de altura e 1,5 m de comprimento, sem contar a extensão de sua cauda.

O animal foi visto por funcionários na entrada do Sítio Roberto Burle Marx, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local promove excursões e atividades para turistas, fornecendo trilhas por dentro da Floresta da Tijuca, localizada próximo ao estabelecimento.



LEIA MAIS:

Cidade de São Paulo recebeu 37 mil denúncias de violação à quarentena

Brasil supera 1,5 milhão de casos de covid-19; veja balanço de sexta

O médico veterinário Jefferson Pires acredita que as câmeras de segurança do local tenham flagrado um animal jovem em fuga. O sítio afirma que acionou o Instituto Estadual do Ambiente para saber como proceder em relação a aparição do animal.

O puma concolor se alimenta de invertebrados de médio porte, como tatus e gambás. Especialistas reforçam que o risco desta espécie ao homem é bastante reduzido, e não há relatos de pumas atacando seres humanos.

Confira o vídeo a seguir: