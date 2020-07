Morre, na Inglaterra, o gato mais velho do mundo

Rubbles, considerado o gato mais velho do mundo, morreu na cidade de Devon, na Inglaterra, com 31 anos, de acordo com sua dona, Michele Heritage.

Michele ganhou Rubbles como presente de aniversário quando tinha 20 anos. Hoje com 52, ela atribui a longevidade do animal ao tratamento que recebia. Como nunca teve filhos, ela cuidava dele como se fosse seu filho.

“ Ele era um parceiro incrível, com quem tive o prazer de conviver tanto tempo”, disse Michele.

O recorde de idade de um gato já registrado é de Creme Puff, que morreu aos 38 anos em 2005, no Texas, EUA.