Peixe que parece ter saído do filme ‘Avatar’ é pego no Japão

Um pescador japonês postou no Twitter recentemente uma foto de um peixe capturado por ele que rapidamente se tornou viral nas redes por um motivo muito estranho: parece um animal saído de ‘Avatar’, filme de James Cameron.

O autor da foto teve inclusive que filmar o peixe para que as pessoas acreditassem que não se travava de uma imagem criada em photoshop ou outra ferramenta de edição.

Embora pareça saído de um filme de ficção científica, o peixe pertence a espécie conhecida como Surge Wrasse (Thalassoma Purpureum) e é nativa do sudeste do Oceano Atlântico e também do Índico e Pacífico, cujo habitat geralmente são os recifes e as costas rochosas.