Coronavírus pode causar priapismo, alertam médicos franceses

Um homem de 62 anos deu entrada no Centre Hospitalier de Versailles, em Le Chesnay, na França com um quadro grave de coronavírus e os médicos notaram que um dos efeitos colaterais da doença é o priapismo, uma dolorosa ereção que pode durar 4 horas ou mais.

De acordo com os médicos, após a drenagem do sangue do pênis do paciente foi possível constatar que a causa da ereção prolongada foram os coágulos criados pela ação do coronavírus nas veias da região.

A coagulação, ou trombose, tem sido relatada desde o começo da pandemia como uma das complicações perigosas da doença. Os coágulos entopem artérias e veias e podem causar ataques cardíacos e derrames fatais, mas essa é a primeira vez que o priapismo foi relatado como efeito colateral em pacientes com covid-19.

O paciente deixou o hospital após passar 2 semanas na UTI com ventilação mecânica.

Com informações do Daily Mail.