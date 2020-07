Após ser devolvido por três famílias, menino é adotado e sua reação comove a internet

No Melhor da Tarde desta quarta-feira, 01, a apresentadora Catia Fonseca e o repórter Alex Sampaio falaram sobre um vídeo comovente que viralizou na internet nos últimos dias: o de Bernardo, de 9 anos, de Salvador (BA), que se emocionou ao saber que, finalmente, havia sido adotado, após ter sido ‘devolvido’ por três famílias diferentes.

"O Bernardo tem cinco irmãos. Esses irmãos foram sendo adotados, mas o Bernardo foi ficando no abrigo", contou Alex. "E o vídeo é do momento em que a mãe mostra pra ele o papel do juiz dando a guarda definitiva pra família".

O garoto de 9 anos começa a pular na cama e abraçar os pais que o adotaram definitivamente. "Eles já tinham a guarda temporária do Bernardo, mas faltava a guarda definitiva, que garante a ele o sobrenome dos pais", explicou Catia Fonseca. “Ele é considerado filho de fato, porque filho não é só o que nasce da mãe”, disse a apresentadora.

A mãe de Bernardo, Kandre, deu um depoimento, com exclusividade, ao Melhor da Tarde, contando a história do filho no programa desta quarta-feira, 01. "A gente se conheceu em 2016", relatou. "Só que eu nunca ia imaginar que a gente ia se tornar família. A história do Bê me chamou atenção porque ele chegou lá com cinco irmãos e todos tinham sido adotados, menos ele. Ele já tinha sido devolvido também por outras famílias", relembrou.

Segundo Kandre, ela começou a fazer orações para que Bernardo encontrasse uma família, sem saber que a resposta seria ela e o marido. "A gente sempre quis adotar e a gente podia engravidar também". O casal, então, decidiu que, depois de dois anos, iriam tentar engravidar e adotar. Em 2017, deram início aos planos. "Em dezembro, a gente começou a aproximação com essa coisa linda que Deus me deu. Eu digo que ele entrou na nossa família para trazer luz, para trazer vida".

Dois dias depois do vídeo viralizar pela primeira vez, em 2018, ela descobriu estar grávida da Liv. Bernardo também falou no depoimento ao Melhor da Tarde: "Minha família é amor, carinho, eu amo muito minha família. Pra mim, família é ter a certeza de que nunca vão me deixar sozinho. Quando eu estou com medo, minha família está lá".