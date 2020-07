Um guia do safári Dave Pusey gravou um momento impressionante no parque Kgalagadi Transfrontier, que fica Botsuana, na África do Sul.

A gravação mostra um esquilo defendendo seus filhotes e tentando fazendo todo o esforço possível para afastar uma cobra. De acordo com o Hindustan Times, o impasse durou mais de meia hora.

Confira: