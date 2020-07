Foto de morcego gigante viraliza nas redes: tem tamanho de um homem

Há alguns dias circula pelas redes sociais a foto de um morcego gigante que está apavorando todo mundo, entre outras coisas, porque tem quase o porte de um homem.

Pesquisadores acalmaram as pessoas dizendo que não se trata de uma nova espécie de morcego, na verdade são conhecidos como "Acerodon Jubatus" e vivem nas Filipinas. Sua espécie, apesar de pouco estudada, é conhecida há muitos anos.

Esse morcego não representa nenhum risco para o homem, já que se alimenta exclusivamente de frutas, especialmente de figo. Chega a medir até 1,30 metro e pesar cerca de 1,2 kg.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

