Petshop tinha entrada escondida para bar clandestino

Fiscais da prefeitura de Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, descobriram na última sexta-feira um bar funcionando clandestinamente com entrada escondida em um petshop.

Apesar das regras de fechamento do comércio na cidade, o vídeo gravado por um cidadão local mostra pessoas sentadas e bebendo sem máscaras e sem nenhuma preocupação com distanciamento social.

De acordo com informações da prefeitura, havia pelo menos 16 pessoas no local. As duas lojas tem o mesmo proprietário, mas somente um alvará de funcionamento.

O estabelecimento já havia sido denunciado, mas os agentes nunca tinham conseguido realizar um flagrante. Veja as imagens: