Pandemia cancela o maior festival de swing da Europa

Organizadores do Aurora Lifestyle Festival, a maior festa de swing da Europa, informaram pelas redes sociais que o evento que aconteceria entre 2 e 5 de julho teve que ser cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus. A argumentação é simples: é impossível manter isolamento social no meio de uma orgia.

LEIA MAIS:

Mulher se diz “serva de Deus” e tenta espancar funcionário por sua orientação sexual

Bebê cabeluda chama atenção de pais e médicos

Em sua postagem, eles dizem que se orgulham de oferecer aos clientes uma experiência inesquecível, mas que neste momento “seria uma réplica ruim da verdadeira essência e padrões da Aurora”.

O festival tem regras rígidas de sigilo e o local do evento só é informado aos associados com 48h de antecedência. Um ingresso custa cerca de R$ 1.130 por casal.