Cristo Redentor sedia missa e show em homenagem a vítimas da covid-19

No topo do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, uma missa será celebrada nesta quarta-feira (1º) em homenagem aos afetados pela pandemia de coronavírus, incluindo vítimas fatais, sobreviventes, doentes e suas famílias.

É esperado que, durante o tributo no Rio de Janeiro, seja lida uma mensagem especial enviada diretamente pelo papa Francisco, diretamente do Vaticano.

LEIA MAIS:

São Paulo tem 395 novos óbitos por covid-19; veja balanço de terça

Entregadores de aplicativos prometem greve geral nesta quarta

A cerimônia será realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em parceria com a organização humanitária religiosa Cáritas brasileira. O cardeal dom Orani João Tempesta conduzirá a missa.

O intuito é levar mensagens de solidariedade às famílias que sofre com a pandemia, e também agradecer os trabalhos dos profissionais de saúde. Além da celebração religiosa, ocorrerá uma projeção de luzes na estátua do Cristo e um show da imortal cantora brasileira Alcione.

A missa está marcada para começar a partir das 19h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo Facebook e YouTube da CNBB.