Moeda de 50 centavos alcança valor de uma casa em leilão no eBay

Uma moeda de 50 pences (equivalente ao nosso R$ 0,50, mas que em nossa moeda vale R$ 3,33) foi vendida pelo eBay para um colecionador pela bagatela de 63 mil libras (aproximadamente R$ 420 mil).

A moeda foi lançada em 2016 para marcar os 950 anos da Batalha de Hasting, quando o rei Harold II foi derrotado por Guilherme, o Conquistador, e deu aos normandos o controle da Inglaterra, em 1066.

A parte de trás da moeda de 50p foi criada pelo designer John Berddahl e mostra o desenho do rei Harold II com uma flecha cravada no olho.

Mas o que mais intriga os especialistas é que essa nem é uma moeda considerada rara entre colecionadores, já que há mais 6,7 milhões iguais em circulação em todo o Reino Unido.

Com informações do The Mirror.