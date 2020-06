Cuidado pais: Homem-pateta aterroriza crianças nas redes sociais

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Polícia Civil emitiram alerta para que os pais redobrem os cuidados com as crianças nas redes sociais.

O alerta foi feito depois que começaram a surgir denúncias de perfis de um homem vestido como o personagem Pateta incitando as crianças a fazerem desafios perigosos e fazendo ameaças.

Os perfis são falsos, mas neles um homem identificado como Jonathan Galindo aparece maquiado como o personagem e entra em contato com as crianças pelas redes sociais para induzi-las a realizarem desafios com objetivo de machucá-las. Em uma das mensagens, por exemplo, ele pede que as crianças joguem sabão em pó nos olhos pra ficarem com olhos claros.

De acordo com a policia, após ganhar a confiança das crianças, o homem-pateta envia mensagens privadas, vídeos e áudios com ameaças e já houve até relatos de incitação ao suicídio.

A delegada de Goiás Fernanda Lima disse que as denúncias não são fake news. “Existem sim perfis mal intencionados que assustam as crianças”.

A delegada pede aos pais para que monitorem a atividades de seus filhos nas redes sociais e fiquem alerta para mudanças de comportamento dos pequenos.