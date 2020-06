Golpe de azar: motorista bate Lamborghini de R$ 1,3 milhão

Um golpe de azar. Não há outra explicação para o acidente que sofreu um motorista de West Yorkshire, na Inglaterra, pouco mais de 20 minutos após ter pego a chave do carro novo e fazer a estreia na rodovia local.

O carro, uma Lamborghini Huracan Spyder, avaliada em cerca de 1,3 milhão, teve uma pane mecânica logo que saiu da concessionária. O motorista parou próximo ao acostamento, mas uma Van desavisada arrebentou a traseira do esportivo novinho.

Reprodução

O motorista da Van teve ferimentos leves na cabeça e foi levado para o hospital. O acidente foi muito comentado no Twitter. “Vamos torcer para que ele (motorista da Van) tenha feito seguro”, dizia um deles.

Com informações do The Sun.