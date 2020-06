Queda de avião foi causada por distração dos pilotos com covid-19

De acordo com o relatório apresentado pelo ministro da Aviação do Paquistão nesta quarta-feira, a queda do avião da Pakistan International Airlines, em maio passado, foi causada pela distração dos pilotos momentos antes de uma tentativa de pouso.

O relatório diz que os pilotos estavam conversando sobre a pandemia de covid-19 e não estavam focados. “O coronavírus estava dominando a mente deles. A família deles foi afetada, e eles ficaram conversando sobre isso”, disse.

De acordo com o relatório, o avião não apresentou nenhum problema técnico e tanto o capitão quanto o co-piloto eram profissionais bastante experientes e estavam clinicamente aptos para pilotar.

O avião, um Airbus A320 vindo da cidade de Lahore, no leste do país, caiu em Karachi em 22 de maio, a cerca de um quilômetro da pista de pouso, matando 97 pessoas.