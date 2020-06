Foto de turista ressuscita lenda do monstro do Lago Ness

Uma foto tirada por um turista inglês durante uma temporada de férias na Escócia chamou a atenção de defensores da teoria de que um monstro lendário e pré-histórico habita o famoso Lago Ness.

Steve Challice esteve de férias em Inverness, norte da Escócia, em setembro do ano passado, e postou em suas redes sociais algumas fotos da viagem, uma delas da margem oposto do Castelo Urquhart, no Lago Ness. Imediatamente uma das imagens chamou a atenção dos internautas.

Na foto, algo parecido com um peixe, mas com quase 2,5 metros de comprimento, foi comparado ao animal que faz parte do folclore da região há quase um século, o “monstro do Lago Ness”. Para defensores da teoria, é a melhor foto do monstro tirada desde sua suposta primeira aparição, em 1933.

Challice, no entanto, não pareceu muito animado com o alcance de sua postagem e muito menos com os comentários.”Na minha opinião é um cat fish ou algo semelhante, mas enorme, que nadou para o lago a partir do mar”, disse.

Com informações do site Daily Mail.